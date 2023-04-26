شكرا لبحثكم عن خبر الطيران السعودي يرصد بدقة تحركات عسكرية لقيادات حوثية على الحدود.. وتحذير: الجحيم قادم ”فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رصد ، الثلاثاء، تحركات عسكرية ل في موقعين قتاليين على الجبهات ية بين اليمن والمملكة.

ونشر الباحث السعودي في الشأن الإيراني، الدكتور زايد العمري، مقاطع فيديوهات تظهر تصوير الطيران السعودي بدقة متناهية، التحركات الحوثية على الحدود وعلق عليها بالقول: "هذه الفديوهات اخُذت هذا اليوم لقادة حوثيون يتفقدون مواقع قتالية ومن استطاع تصويرهم بهذه الدقة يستطيع استهدافهم وابادتهم ولكن بلد السلام يستخدم قدراته العسكرية من اجل السلام".

من جانبه، أعاد حساب سعودي باسم "سعيد بن محمد القاضي"، نشر المقاطع المصورة، معلقًا عليها بالقول: "اليوم الثلاثاء تم رصد قادة حوثيين يزورون موقعين قتاليين ، فيما يبدوا بأنهم يستعدون لعمل ما ، وكأنهم لا يريدون لسحائب السلام التي عمت أن تمطر أمنا وسلاما على اليمن".

وأضاف: "فاليعلم هؤلاء بأن داعمهم الإيراني قد تخلى عنهم وآثر السلامة والسلام ، وعليهم أن يدركوا بأنهم مرصودين في كافة المواقع التي يتحصنون بها".

وأشار إلى خسائر الحوثيين الذين تكبدوها العام الماضي على تخوم محافظة مأرب، قائلًا: "ألم يكفهم قتل أكثر من 35000 يمني على تخوم مأرب وحدها …أم أن الإنسان اليمني لا يعنيهم ، وأنهم أمام حلم لن يتحقق مستعدين للتضحية بملايين اليمنيين؟".

وختم تعليقه محذرا المليشيات الحوثية: "ليعلم هؤلاء بأننا دعاة سلام وبيدنا العصا والجزرة ، و لو عادوا عدنا ، ولكن هذه المرة ستكون جحيما عليهم …فعمليات ما بعد الهدنة لن تكون كقبلها".

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تعمل على عرقلة المفاوضات، وتشيع بين أتباعها بأن التحركات السعودية لإحياء عملية السلام في اليمن ناتجة عن ضعف وانكسار للتحالف العربي والشرعية اليمنية.

وخلال أيام العيد الماضية، نفذت قيادات حوثية زيارات ميدانية لجبهات القتال في المناطق الحدودية بين اليمن والمملكة، في إطار استعداداتها لتفجير الصراع من جديد، بالتوازي مع جهود دولية لتجديد الهدنة المنتهية في اليمن.