شكرا لبحثكم عن خبر بالارقام : هكذا تختلف أسعار الوقود في المحافظات والمناطق اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت أسعار المشتقات النفطية في اليمن، اليوم الأربعاء 26 ابريل تفاوت في أسعار البنزين والديزل بين المحافظات اليمنية المختلفة.

تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب، وينشر “الميدان اليمني” أسعار المشتقات النفطية في اليمن “السعر للصفيحة سعة 20 لتر” :

أسعار المشتقات النفطية في صنعاء :

• البنزين = 9500 ريال يمني

• الديزل = 11000 ريال يمني

أسعار المشتقات النفطية في عدن

• البنزين = 19700 ريال يمني

• الديزل = 23000 ريال يمني

أسعار المشتقات النفطية في تعز

• البنزين = 22500 ريال

• الديزل = 24000 ريال يمني

أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا

• البنزين = 19000 ريال يمني

• الديزل = 19000 ريال يمني

سيئون

• البنزين= 19,000 ريال يمني

• الديزل = 22000 ريال يمني

أسعار المشتقات النفطية في مأرب

• البنزين (محلي) = 3500 ريال يمني

– بنزين (تجاري) = 22000 ريال يمني

• الديزل (تجاري) = 24000 ريال يمني