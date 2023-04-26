شكرا لبحثكم عن خبر البخيتي: استقبلت وفد أبين وشبوة والبيضاء واتمنى لهم التوفيق في مسعي إطلاق سراح فيصل رجب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علق الحوثيون على قدوم وفد قبلي من محافظة أبين إلى صنعاء، وذلك من أجل للتباحث حول إطلاق سراح الأسير اللواء فيصل رجب.

وتعليقاً على ذلك.. قال القيادي البارز في المليشيات الحوثية محمد البخيتي، إنه استقبل في ذمار الوفد القبلي القادم من أبين وشبوة والبيضاء وهم في طريقهم إلى صنعاء.

وقال البخيتي: "استقبلت الليلة وفد قبائل ابين وشبوة والبيضاء أثناء مرورهم من محافظة ذمار وهم في طريقهم لصنعاء للقاء بالقيادة في مسعى خير لإطلاق سراح اللواء فيصل رجب، فأهلا وسهلا بهم وفوق العين وفوق الراس بين أهلهم واخوانهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في مسعاهم".