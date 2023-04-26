شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: صحيفة الجارديان البريطانية تختار صورة المجندة السعودية للنشر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختارت صحيفة الجارديان البريطانية صورة لإحدى منسوبات وزارة الدفاع وهي تحمل طفلا بعد وصوله إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة عقب عملية الإجلاء من السودان لتكون الأفضل. وكانت قناة " الإخبارية" قد نشرت فيديو للحظة احتضان مجندة للطفل والنزول به من إحدى الممرات وخلفها أسرته. وتعمل المملكة منذ أيام على إجلاء المواطنين والرعايا من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



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