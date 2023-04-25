الحوثي يفخخ مفاوصات السلام اليمنية بشروط جديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر حكومي : جماعة الحوثي ترفع سقف مطالبها وتشترط الاعتراف بها كطرف شرعي والسيطرة على الموارد والإيرادات وصرف المرتبات عبرهاصرح مصدر حكومي بأن جماعة الحوثي قد رفعت سقف مطالبها وقدمت اشتراطات جديدة، مما قد يعيد المفاوضات معهم إلى نقطة الصفر.
وأوضح المصدر أن الحوثي يريد الاعتراف به أولا كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، ويريد أن يكون شريكاً في الموارد والتعويضات بنسبة كبيرة، ويشترط أن يتولى صرف الرواتب.
كما طالبت الجماعة بنسبة كبيرة من إيرادات النفط بمناطق الحكومة واستئثارها بالإيرادات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات ويعيدها إلى نقطة الصفر.
ويأتي ذلك في إطار سعي الحوثيين لتحقيق مكاسب أكبر، إدراكاً منهم أن التحالف العربي قد اتخذ قرار السلم.
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