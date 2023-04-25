أبين.. عناصر من الانتقالي يعدمون مدنيا ويسحلون جثته في شوارع "جعار"

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عناصر من قوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، أمس الاثنين، على إعدام مدني خارج القانون، وسحل جثته في شوارع مدينة جعار التابعة لمديرية خنفر.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن خلافا بين شخصين في سوق قات مدينة جعار تطور إلى عراك خارج السوق ووصل لحد إطلاق النار قتل على إثره المدعو "أنور مليكان" وهو جندي في قوات المجلس الانتقالي.



وأضافت أن زملاء "مليكان" حاصروا المنزل الذي اختبئ فيه "كمال بن سبعة" المُتهم بقتل زميلهم، قبل أن يقبضوا عليه ويقوموا بتصفيته.



وأشارت المصادر إلى أنه عناصر الانتقالي وعقب تصفية "بن سبعة" قامت بسحل جثة في حواري وشوارع مدينة جعار وسط إطلاق نار كثيف قبل أن يتم رميها قرب منزله.



وسبق لقوات المجلس الانتقالي أن نفذت اعدامات ميدانية في محافظات الضالع ولحج وأبين في ظل ضعف سلطات الدولة وغياب دور النيابة العامة في ردع تلك الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

