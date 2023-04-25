"الصحة العالمية" تحذر من "خطر بيولوجي" بعد سيطرة مقاتلين على مختبر في السودان

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يزيد بن سلمان - شبوة -
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من "خطر بيولوجي" مرتفع في السودان بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطني في ظل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ممثل المنظمة الأممية في السودان نعمة سعيد عابد قوله في اتصال عبر تقنية الفيديو، إن "أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرا للصحة العامة، ما يشكل خطرا بيولوجيا مرتفعا جدا".
وأشار المسؤال إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.
المصدر: أ ف ب
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