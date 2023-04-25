وكالة الأنباء اليمنية سبأ ونقابة الصحفيين تنعيان الزميلة أمل أغبري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ونقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم، الزميلة الصحفية أمل محمد علي أغبري التي وافاها الآجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في المجال الصحفي والإعلامي، عقب صراع طويل مع المرض.

نعت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ونقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم، الزميلة الصحفية أمل محمد علي أغبري التي وافاها الآجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في المجال الصحفي والإعلامي، عقب صراع طويل مع المرض.

وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيدة ودماثة أخلاقها وتفانيها في أداء عملها، لافتًا إلى أن الفقيدة إلتحقت بالعمل في الوكالة في الثمانينات وكانت تحظى بإحترام كافة زملائها في العمل وبرحيلها خسرت الوكالة أحد كوادرها المتميزين.

وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي وزملاء الفقيدة بهذا المصاب الجلل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.