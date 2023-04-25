شاهد.. ظهور مجندة سعودية في الحرب السودانية يشغل مواقع التواصل

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يزيد بن سلمان - شبوة - جذبت مجندة سعودية الأنظار خلال عمليات إجلاء رعايا من السودان إثر الاشتباكات المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أيام. فيديو | إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Nv9gahxhLK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023 وانتشر مقطع فيديو يظهر مجندة سعودية تحتضن طفلا بعد وصوله من السودان إلى جدة ضمن عمليات الإجلاء. ونشرت قناة الإخبارية السعودية المقطع وعلقت عليه بالقول: "إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان". فيديو | إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Nv9gahxhLK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023 وتداول الناشطون صورا ومقطع الفيديو وأعربوا عن تأثرهم باللقطة. فيديو | إحدى منسوبات وزارة الدفاع تحتضن طفلا لحظة وصوله إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Nv9gahxhLK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023 وقالت إحدى المغردات: "خطفت القلوب طفل يغفو بين أحضان مجندة سعودية إحدى منسوبات وزارة الدفاع استقلبته من السودان عن أي فخر تتحدث"، فيما وصفت مغردة أخرى المشهد قائلة: "أمن وأمان وحنان". ولم يكشف الإعلام السعودي عن هوية المجندة السعودية.

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