رايتس رادار: مقتل مواطن برصاص قناص حوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مقتل شاب في العشرينيات من عمره، برصاص قناص من مليشيا الحوثي، غربي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وأدانت المنظمة في بيان مقتضب على تويتر، مقتل المواطن محمد عبدالفتاح الحضرمي (28سنة)، برصاص قناصة مليشيا الحوثي أثناء تواجده في بسطته لبيع الثلج بمنطقة بير باشا بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وأوضحت المنظمة أن الضحية ينحدر من مدينة حيس بمحافظة الحديدة (غربي البلاد).



وهذه حادثة القنص الثانية التي تعرض لها مدنيون في محافظة تعز خلال أيام عيد الفطر المبارك، ضمن جرائم حوثية متواصلة.



ووثقت منظمات محلية ودولية سقوط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح بجرائم القصف والقنص والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في محافظة تعز، منذ بداية الحرب.

