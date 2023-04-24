أسوشيتد برس: اختفاء يخت يقل ثلاثة روس ومصريين اثنين قبالة سواحل اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت تقارير أن يختًا كان يقل ثلاثة روس ومصريين اثنين فُقد قبل أيام قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر. وزعم مالكها يوم الاثنين أن قراصنة مسلحين استولوا على السفينة.



الاختفاء المبلغ عنه لـما يسمى بMinutes 30، وهو يخت بطول 19 متراً (62 قدماً) مسجل في بنما باسم مالك روسي مقره في دبي، يأتي في الوقت الذي واجهت فيه سفن أخرى هجمات من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وسط الحرب التي تمزق اليمن.



ومع ذلك، لم يقر الحوثيون على الفور بأخذ السفينة ولا تزال التفاصيل حول السفينة نادرة.



وأرسل اليخت آخر بيانات للموقع تظهر أنه كان قبالة جزيرة فرسان بالقرب من جازان، المملكة العربية السعودية، في 19 أبريل، حسبما قال مالكها دميتري تشوغويفسكي لوكالة أسوشيتيد برس.



وقال إن السفينة اختفت بعد ذلك ولم تصل إلى جيبوتي حيث كان من المقرر أن تصل، موضحا أن السفينة لا تحمل جهاز إرسال واستقبال بنظام تحديد الهوية الآلي، وهو معيار للسفن التي تتحرك عبر الممرات المائية الخطرة أو المزدحمة.



وأصدرت السفارة الروسية في السعودية، الأحد، بيانا قالت فيه "انقطع الاتصال اللاسلكي بالسفينة".



وقالت السفارة: "بالتعاون مع السلطات السعودية، نواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوضيح مصير السفينة المفقودة، وكذلك تقديم المساعدة الفورية للمواطنين الروس الموجودين على متنها".



ومع ذلك، زعم تشوغوفسكي أن القبطان المصري تمكن من توجيه نداء استغاثة، سمعته السلطات السعودية، قائلا إن السفينة تعرضت لهجوم من قبل قراصنة مسلحين. وقال: "نفترض أنهم تعرضوا للخطف".



ويبقى أن نرى ما هو الإجراء ، إن وجد ، الذي اتخذه المسؤولون السعوديون بعد نداء الاستغاثة المزعوم. لم ترد الحكومة السعودية على الفور على طلب للتعليق من وكالة الأسوشييتد برس.



وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وهي هيئة مراقبة عسكرية بريطانية للشحن في الشرق الأوسط، إن موظفيها "أُبلغوا بوقوع حادث في المنطقة ويقومون بإجراء تحقيق".



وقالت دورية تابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة في المنطقة، تسمى عملية أتالانتا، إنها "تراقب الوضع من أجل توضيح الحدث بسبب عدم وجود معلومات موثوقة عنه".

وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية ومقره في الشرق الأوسط لوكالة أسوشييتد برس إنه كان على علم أيضًا بـ "التقارير التي تشير إلى أن السفينة مفقودة وهم يدرسون الموقف حاليا".



وقال هوكينز إن الأسطول الخامس لم يتلق نداء استغاثة من هذه السفينة.



وشن الحوثيون هجمات أخرى في البحر وسط حرب اليمن الطويلة. في يناير 2022، استولى الحوثيون على السفينة الإماراتية روابي.



ووصف الحوثيون السفينة بأنها تحمل أسلحة عسكرية، فيما وصفها التحالف بقيادة السعودية بأنها كانت تحمل معدات مستشفى مفككة. تم إطلاق سراح السفينة وطاقمها الهندي في وقت لاحق.



في مايو، وجدت لاكوتا، التي يبلغ ارتفاعها 62 قدمًا (19 مترًا) والتي اشتراها صانع اليخوت الفرنسي الشهير فيليب بوبون، نفسها تتعرض لهجوم قبالة سواحل الحديدة باليمن.



وأطلق المسلحون نحو 20 طلقة تحذيرية وعرضوا بنادق هجومية وقاذفات صواريخ، وصعد أحدهم إلى السفينة لفترة وجيزة قبل أن يلوذ بالفرار.

المصدر: اسوشتيد برس