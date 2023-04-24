عبدالله العليمي: نتابع ضبط مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ "الباني" وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، الإثنين، اتصالاً هاتفياً بالحاج عبدالله عبدربه الباني، عزاه فيها باستشهاد نجله مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية بيحان الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني، في العملية الغادرة التي استهدفته عقب أداءه لصلاة العيد.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "أكد الدكتور العليمي، اهتمام القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية في شبوة بمتابعة وضبط مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل".



وأشار عضو المجلس الرئاسي، إلى أن"رحيل الشيخ عبدالله الباني جريمة تسببت بألم لكل أبناء محافظة شبوة بمختلف انتماءاتهم السياسية والقبلية".



وقال: "لا يمكن القبول بالمساس بالنسيج الاجتماعي لأبناء محافظة شبوة، وعلى الجميع العمل على وحدة الصف، والعدو الحقيقي هو مليشيات الحوثي وحدها، وهذا ما أكده الشيخ عبدالله الباني رحمة الله عليه في آخر خطبة له صباح يوم عيد الفطر المبارك".



وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بمناقب الفقيد الوطنية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالتضحية والعطاء وخدمة مجتمعه وإسهاماته في إصلاح ذات البين.



وعبر العليمي عن أحر التعازي وصادق المواساة لجميع أفراد أسرته الكريمة ولكافة أبناء بيحان وشبوة بشكل عام بهذا المصاب الأليم.



من جانبه، أعرب الحاج عبدالله عبدربه الباني، عن ثقته بإحقاق الحق وانصاف الشهيد من خلال تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة لينالوا جزاءهم .



كما ثمن الحاج الباني، متابعة واهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي وكافة المعنيين في المحافظة لهذا الأمر.



يشار إلى أن عناصر من قوات ما يسمى "دفاع شبوة" أقدمت على تصفية الشيخ الباني عقب انتهائه من إلقاء خطبة عيد الفطر وسط تجمع من الناس في مصلى المطار بمديرية بيحان.

