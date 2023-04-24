إب..مليشيا الحوثي تواصل اختطاف العشرات من المشاركين في تشييع "المكحل"

أكد مصدر حقوقي في محافظة إب (وسط اليمن)، الاثنين، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تواصل اختطاف العشرات من المشاركين في تشييع الناشط حمدي الخولاني الملقب بـ "المكحل" الذي قتل في سجون مليشيا الحوثي في التاسع عشر من مارس الماضي.



وقال "عرفات حمران"، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، في تصريح خاص لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي تواصل احتجاز 38 مختطفاً في بدروم سجن الأمن السياسي، فضلاً عن العشرات في زنازين انفرادية وغرف التوقيف العامة، على خلفية مشاركتهم في تظاهرة تشييع الناشط المكحل.



وأشار إلى أن إدارة السجن التابعة للمليشيا شددت خلال الأيام الأخيرة من إجراءات الرقابة على مداخل ومخارج السجن وقامت بتركيب كاميرات مراقبة جديدة.



ودعا رئيس منظمة رصد، مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن المختطفين الذين يمثل احتجازهم مخالفة للقوانين اليمنية والقوانين الدولية التي تكفل لهم حرية التعبير عن أراءهم بكل السبل المكفولة قانونا ومن بينها التظاهر السلمي.



وطالب "حمران" الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ورُعاة السلام في اليمن ولجنة الصليب الأحمر، بممارسة الضغوط الكافية على الحوثيين للإفراج عن عشرات المختطفين على ذمة قضية المشاركة في تشييع "المكحل" ورفع الحصار عن المدينة القديمة ووقف الانتهاكات بحق المدنيين في المحافظة.



وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة إب قد أقدمت على تصفية الناشط "المكحل" في التاسع عشر من مارس الماضي داخل إدارة الأمن، على خلفية انتقاده في فيديوهات للمليشيا.



وفي الأول من رمضان الماضي شارك الآلاف من أبناء المحافظة، في تشييع الناشط "حمدي عبدالرزاق الخولاني" الملقب بـ "المكحل" ورددوا هتافات ضد مليشيا الحوثي التي اتهموها بتصفيته داخل السجن، وطالبوا برحيلها.



وعقب التظاهرة شنت المليشيا حملة اختطافات في أوساط المشاركين كما قامت بمحاصرة أحياء المدينة القديمة (مسقط رأس المكحل) بعشرات الأطقم العسكرية ومنذ ذلك الحين وهي تواصل حملات الاختطاف والقمع ضد أبناء المدينة.