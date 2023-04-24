شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : في وجبة واحدة.. طفل يلتهم خروفا في السعودية (صور فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكل طفل سعودي في أول أيام عيد الفطر خروفا كاملا، مع بعض الأرز في سيارة والده.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء الطفل بوعاء مستدير ممتلئ بلحم الخروف والأرز، وأخذ يأكل به حتى أنهى الوعاء كاملا.

وتحدّث الطفل في المقطع عن جمال الخروف والأرز، وقال: "الأكل مرة لذيذ"، وأنهى الفيديو وهو يحتسي بعضا من المشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية المنخفضة على حد قوله.

المصدر: مواقع سعودية