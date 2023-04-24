إب..مليشيا الحوثي تختطف بائع أسماك وتصادر 50 ألف ريال سعودي كانت بحوزته

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمحافظة إب (وسط اليمن)، للأسبوع الثاني على التوالي، اختطاف صاحب محل أسماك ومصادرة أموال كبيرة كانت بحوزته.



وقال مصدر حقوقي لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي اختطفت في التاسع عشر من رمضان المبارك، صاحب محل أسماك بمدينة رداع (البيضاء)، من إحدى نقاط التفتيش بمحافظة إب، وهو في طريقه إلى محافظة الحديدة لشراء أسماك.



وأوضح أن المليشيا صادرت على صاحب المحل مبلغ خمسون ألف ريال سعودي، وأودعته في سجن الأمن السياسي ولا يزال قابعا داخل السجن حتى اليوم.



وأشار المصدر إلى أن المليشيا ترفض الإفراج عن المختطف أو إعادة أمواله رغم تأكدها من نشاطه في بيع وشراء الأسماك.



يُذكر أن المليشيا الحوثية تعلن وبصورة شهرية مصادرة أموال مالية كبيرة لمواطنين في نقاط التفتيش بين المحافظات تحت ذريعة مكافحة التهريب، وهي ذرائع دأبت المليشيا على الترويج لها بغرض نهب أموال المسافرين.

