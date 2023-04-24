شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يطّلع على سير عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | خاص

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الإثنين، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة المناصفة الدكتور واعد عبدالله باذيب.

واستمع الرئيس الزُبيدي من الدكتور واعد إلى شرح موجزٍ عن نشاط وزارة خلال الفترة الماضية، وطبيعة المشاريع المُقدمة من الدول والجهات المانحة، والتدخلات التي تنفذها المنظمات الدولية في المجالات الإغاثية والإنسانية، وإعادة الإعمار، وما أُنجز منها، والصعوبات التي واجهت تنفيذ عدد منها.

كما اطّلع الرئيس الزُبيدي من وزير التخطيط والتعاون الدولي على برنامج الزيارة التي سيجريها، بمعية وزير المالية إلى مملكة المغرب، للمشاركة في اجتماعات الصندوق العربي، والتفاهمات التي أنجزتها الوزارة مع الصناديق والمؤسسات المالية العربية والدولية، لسداد القروض التنموية والاستثمارية المستحقة على المشاريع الممولة خارجيا.

وأثنى الرئيس الزُبيدي، خلال اللقاء، على الجهود التي بذلتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومساهمتها في إعداد الخطط، والبرامج التنموية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والجهات المختلفة ذات العلاقة، محليا، وإقليميا، ودوليا، بما يضمن إنجاز البرامج والخطط المعدة بكل كفاءة واقتدار، وتحقيق نقلة تنموية تُسهم في تجاوز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.

ومن جانبه، قدم الدكتور واعد باذيب شكره وتقديره للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، ومتابعته المستمرة لنشاط الوزارة، وجهوده في تذليل أي صعوبات تواجه سير عملها، مؤكدا مُضي الوزارة في عملها وفق الخطط والبرامج المعدة لتحقيق أعلى نسبة إنجاز، من أجل الوصول إلى نمو شامل ومستدام.