شكرا لبحثكم عن خبر مناشدة عاجلة للطلاب اليمنيين في السودان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يعيش الطلاب اليمنيون في السودان أوضاعًا مأساوية مع استمرار الحرب وبطء الاجراءات الحكومية لإجلائهم.

وقال مصدر طلابي، أن الطلاب اليمنيين في السودان، يبحثون عن حل سريع لإجلائهم، ويعجزون عن الحصول على وسيلة نقل تخرجهم من الخرطوم.

وأضاف المصدر أن "جثث القتلى تملأ الشوارع، النهب في كل مكان ، والمحلات والخدمات منعدمة تماماً" .. مناشدًا بسرعة إجلاء اليمنيين في السودان.

وأكد المصدر أن تأخر الطلاب ليوم واحد في السودان سيعرضهم للخطر.

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وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قد أعلنت -أمس الأحد- استكمال الترتيبات اللازمة لنقل عدد من ابناء الجالية اليمنية من مدينة الخرطوم السودانية، إلى ولاية بورتسودان استعداداً لاجلاءهم واعادتهم إلى أرض الوطن.