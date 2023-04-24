شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو .. 3 صفات تتمتع بها المرأة التي تبدو أصغر من سنها ! .. صانع محتوى يكشف الصفات 3 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال صانع المحتوى طلال الشمري إن المرأة التي تبدو أصغر من سنها الحقيقي تتميز بثلاثة صفات. وأوضح أن الصفة الأولى هي الصدق وتكون متصالحة مع نفسها وهذه المرأة تبدو أكثر ثقة من غيرها. وأشار إلى أن الصفة الثانية هي تمتعها بالطيبة ونقاء القلب فهي لا تحمل حقدا لأحد. وأضاف أن الصفة الثالثة هي النية الصافية فتلك المرأة تحب الخير للغير كما تحبه لنفسها.

pic.twitter.com/qr7ZPQKX7Y - مشاهير دوت كوم - (Masheer.com) (@thae2172) pic.twitter.com/qr7ZPQKX7Y — مشاهير دوت كوم - (Masheer.com) (@thae2172) April 23, 2023

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