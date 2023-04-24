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شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. جندي روسي مخمور يحطم منظومة صواريخ بقيمة 160 مليون دولار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حطم جندي روسي مخمور نظام "إس-400" للدفاع الجوي بإلقائه في حفرة والذي تبلغ تكلفته 160 مليون دولار.
وتحطم النظام الصاروخي بعد انقلابه في حفرة بجوار طريق سريع بمنطقة تولا غرب روسيا عقب فقدان جندي السيطرة على جرار مزود بمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات ولحسن الحظ لم يتم تفعيل الذخيرة، فيما كسرت ذراع الجندي البالغ من العمر 33 عامًا، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وكانت الشاحنة التي تحمل النظام الصاروخي تتحرك ضمن قافلة من ثماني مركبات قبل أن تنحرف عن الطريق السريع وتسقط في الحفرة.
ونظام إس-400 هو نظام صاروخي أرض- جو متحرك صممته روسيا وهو قادر على الاشتباك مع الطائرات والمسيّرات وصواريخ كروز، دخل الخدمة في عام 2007 وتبلغ تكلفته نحو 160 مليون دولار.
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