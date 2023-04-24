شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظروف صعبة للغاية.. استغاثة يمنية من قلب السودان والحكومة تستجيب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه اليمنيون المقيمون في السودان، ظروفًا صعبة، في ظل استمرار المواجهات المستمرة لليوم الثامن تواليًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووجه الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان، اليوم الأحد، نداء استغاثة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وكافة مسؤولي الدولة، بالإسراع في إجلاء اليمنيين عامة، والطلاب خاصة.



ودعا اتحاد الطلاب اليمنيين، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك"، المنظمات الدولية والإنسانية، ورجال المال والأعمال، وفاعلي الخير، إلى الدعم السريع للجنة الطوارئ المشكّلة من السفارة اليمنية في الخرطوم والجالية اليمنية واتحاد الطلاب في السودان، لإجلاء الطلاب واليمنيين من مدينة الخرطوم والولايات المختلفة إلى مدينة بورتسودان الساحلية.

وأشار الاتحاد العام للطلاب اليمنيين إلى فقدان التواصل مع كثير من الطلاب والطالبات اليمنيين في هذه الظروف البالغة التعقيد.

وعقب المناشدة، تلقى رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في السودان، اتصالًا من رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أكد فيه أن هناك تنسيقًا بين وزارة الخارجية اليمنية والجانب السعودي لمتابعة عملية الإجلاء وتكفل الحكومة بكامل نفقات الإجلاء والنقل، وأنه سيتم ترتيب تحويل مبالغ مالية إلى السفارة لتقوم بكافة الإجراءات وعمل آليات مناسبة للنقل.

ونشر طلاب يمنيون مقاطع فيديو ومناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، تبيّن الظروف الصعبة والحصار ونفاد الأغذية في مقار إقاماتهم.



ودعا ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، السلطات الحكومية إلى التفاعل والتجاوب السريع مع مناشدات الجالية والطلاب اليمنيين في مناطق متفرقة من السودان.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الأحد، استكمال الترتيبات اللازمة لنقل عدد من أبناء الجالية اليمنية من مدينة الخرطوم إلى ولاية بورتسودان استعدادًا لإجلائهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن عدد اليمنيين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم على الرابط الإلكتروني المخصص لحصر الحالات، بلغ 1350 مواطنًا ومواطنة، مشيرة إلى عدم وجود إصابات في أوساطهم، باستثناء حالة إصابة واحدة لمواطن يمني.

وأكد البيان أنه تم إخراج 45 طالبًا من سكن المعالي بمنطقة شمبات في الخرطوم، وقد توجهوا إلى مدينة بورتسودان، و7 آخرين منهم توجهوا إلى مدينة بحري.

وشددت الخارجية اليمنية على أهمية اتباع الجالية اليمنية، تعليمات اللجنة المشكّلة وعدم التواجد في الأماكن التي تشهد اشتباكات، واستكمال بياناتهم الخاصة، معربة عن شكرها للدول التي أبدت استعدادها لتسهيل عملية إجلاء اليمنيين المقيمين في السودان، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.