الحكومة تعلن استكمال تجهيز منظومة الرقابة الحدودية في ميناء ومطار المخا بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، الانتهاء من تجهيز منظومة الرقابة الحدودية في ميناء ومطار المخا بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "استكمل المهندسون الفنيون بميناء ومطار المخا بمحافظة تعز، من عملية تركيب الأجهزة والمعدات المخصصة لتشغيل، منظومة الرقابة الحدودية وترحيل بيانات المسافرين وإدخالها ومعالجتها آليا في الميناء".



وأفادت الوكالة عن مدير عام الميناء الدكتور عبد الملك الشرعبي، باستكمال عملية تجهيز المنظومة الرقابية بالميناء، وتشغيلها بشكل تجريبي.



وأشار الشرعبي، إلى أن مكتب الجوازات، أصبح جاهزا بكافة الأجهزة والنظام الأمني الحديث والمتطور والمعمول به في أغلب دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، وتم ربطه بقاعدة البيانات بوزارة الداخلية.



من جانبه أوضح مدير مطار المخا خالد عبد اللطيف، بأن فريق الرقابة الحدودية زار المطار لتحديد المتطلبات الرئيسية من سيرفرات وأجهزة وعمل المسح الميداني لصالة الاستقبال التي انتهت عملية تجهيزها.



وبحسب مركز الإعلام الأمني، فإن أكد فريق الرقابة الحدودية أكد بأنه أشرف على الانتهاء من المهام التي كلفته بها القيادة السياسية ممثلة بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان.



وأوضح أنه تم إنجاز وتجهيز وتشغيل منظومة الرقابة الحدودية بنسختها الجديدة بميناء المخا لترحيل بيانات المسافرين وإدخالها ومعالجتها آليا.



وأشار إلى أنه أن العمل جار على قدم وساق لإنجاز وتشغيل منظومة الرقابة الحدودية بمطار المخا خلال الأيام القليلة القادمة.

