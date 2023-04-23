شكرا لبحثكم عن خبر بالصور..شلال يزور وزير الدفاع "الصبيحي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - : قام اللواء شلال شايع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية بزيارة عيدية لأسير الحرب المحرر وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي في منزله بمنطقة الصبيحة، وذلك للاطمئنان على صحته وتهنئته بالعيد وبالحرية بعد سنوات من الأسر لدى ميليشيات الحوثي. وأعرب شايع عن فخره واعتزازه بالصبيحي وبكل أسرى الجنوب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الوطن من المليشيات الإرهابية. من جانبه، شكر اللواء الصبيحي اللواء شايع على زيارته وعلى دوره في قيادة قوات المقاومة الجنوبية في معارك تحرير الضالع وغيرها من المناطق، مشيداً بالانجازات التي حققها جهاز مكافحة الإرهاب في مجال حفظ الأمن وملاحقة الخلايا الإرهابية. وتأتي هذه الزيارة في إطار التضامن والتآزر بين قادة وضباط وأفراد جهاز مكافحة الإرهاب والقوات المسلحة والأمنية الجنوبية ، وفي سبيل تعزيز روح المقاومة والصمود في وجه كل التحديات التي تواجه الجنوب.

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