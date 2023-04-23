شكرا لبحثكم عن خبر ظهور ضب من فصيلة نادرة في السعودية (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر أهالي قرية المظاهرة شمال شرق مدينة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة على ضب من الأنواع النادرة بجلد أسود، لم يتم تسجيل ظهوره في المنطقة نهائيا من قبل. ونقلت "سبق" مطلب المواطن الذي تحفظت على اسمه، إلى "الحياة الفطرية" بالاهتمام بمثل تلك الكائنات النادرة، وحث المواطنين على عدم الاعتراض لها أو قنصها، لكونها تمثل أحد عناصر التوازن الطبيعي بين المخلوقات على وجه الأرض. المصدر: سبق

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