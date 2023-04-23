شكرا لبحثكم عن خبر العليمي يغادر عدن في إجازة خاصة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلن مكتب رئاسة الجمهورية، ان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، غادر العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، في إجازة خاصة تستغرق بضعة أيام.
وكان في وداع فخامة الرئيس بمطار عدن الدولي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، وعدد من المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر العليمي يغادر عدن في إجازة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.