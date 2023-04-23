دافع عن أرضه من السطو عليها.. عناصر حوثية تختطف مواطن وتعتدي على منزله غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدت عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، على منزل مواطن في مديرية حزم العدين غرب إب (وسط اليمن)، واختطفته، وذلك على إثر دفاعه عن أرضه التي يسعى مقرب من قيادي حوثي السطو عليها.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية تتبع أحد المشرفين الحوثيين في المديرية ويُدعى "زكي العلوي" أطلقت الرصاص على منزل المواطن "هايل الفخري" في قرية ظهرة عُبادة بمديرية حزم العدين، وروعت الأطفال والنساء.



وأوضحت المصادر أن الحملة الحوثية، قامت باختطاف المواطن "الفخري" وأودعته في أحد سجونها بالمديرية.



وجاءت الحادثة على إثر دفاع "الفخري" عن أرضه التي يسعى أحد مقربي القيادي الحوثي "العلوي" ويُدعى "كهلان صالح الحميري" للسطو عليها بقوة السلاح.

