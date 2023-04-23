شكرا لبحثكم عن خبر شقيق الرئيس هادي يدلي بأول تصريح بعد خروجه من سجون الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى وكيل جهاز الامن السياسي بمحافظات عدن ولحج وابين اللواء ناصر منصور هادي صحة التصريحات المنشورة له نقلا عن حسابات على تويتر والفيس بوك. وقال هادي انه لايملك اي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يصدر اي تصريحات صحفية لاي وسيلة إعلام. وشدد اللواء ناصر منصور هادي على ضرورة عدم نسب اي تصريحات صحفية له. ودعا وسائل الإعلام الى تحري المصداقية فيما يتم نشره من اخبار.

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