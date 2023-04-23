شكرا لبحثكم عن خبر زعيم حركة عصائب أهل الحق: تحليل "DNA" لـ"صدام حسين" أظهر أصله "هندي" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أثار زعيم حركة عصائب أهل الحق "قيس الخزعلي" الجدل في الأوساط العراقية بعد تصريحه عن أصول الرئيس العراقي السابق صدام حسين تعود للهند.

أهل الحق

وقال الخزعلي، خلال خطبة صلاة عيد الفطر: "تحليل الجينات (DNA) لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين أثبت أنه من الهند".

صدام الهدام

وتابع "عندما قام صدام الهدام بنشر أقواله التي تقول إن الشعب العراقي أصله من الهند.. تبين بعد تحليل الدي إن آي أنه هو من الهند".

إيران وأفغانستان

وكانت مجلة "الشبكة" التابعة لإعلام الدولة الرسمي، نشرت عام 2017 نشرت تحقيقاً عن أصول صدام، زعمت فيه أن فحص جينات أثبت أنه ينتمي لسلالة "L"، المنتشرة في جنوب آسيا، خصوصاً في باكستان والهند وطاجيكستان وبلوشستان إيران وأفغانستان، وبنسب أقل في عموم الشرق الأوسط.