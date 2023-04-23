شكرا لبحثكم عن خبر السودان : البرهان يكشف عن مكان تواجده بالخرطوم .. ويؤكد: لن أغادره الا بجنازة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن المكان الذي يتواجد فيه حاليا.
وقال : "أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش، هذه مهنتي، وهذا شرفي". حسب "العربية. نت".
وأضاف: "أنا موجود وأقوم بواجبي الدستوري، وأدافع عن الدولة السودانية، لا أدافع عن شخص أو جهة، وإنما أدافع عن السودان ووحدته وبقائه، وأدافع عن السودانيين جميعا".
البرهان لـ #العربية: أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش pic.twitter.com/fbVh6oKCVQ
- العربية (@AlArabiya)
البرهان لـ #العربية: أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش pic.twitter.com/fbVh6oKCVQ— العربية (@AlArabiya) April 22, 2023
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