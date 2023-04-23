شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تشكل لجنة طوارئ لحصر رعاياها في السودان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قال للأناضول: تم نقل عدد من الطلاب والأسر إلى مناطق أكثر أمانا في ولايتي الجزيرة وبورتسودان.

شكري حسين/ الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تشكيل لجنة طوارئ لحصر رعاياها في السودان الذي يشهد حربا منذ منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية للأناضول، إن الحكومة "شكلت لجنة طوارئ من وزارة الخارجية والسفارة بالتنسيق مع قيادة الجالية واتحاد الطلاب في السودان، لحصر اليمنيين المتواجدين هناك".

وأضاف، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن اللجنة "باشرت عملها وتقوم بالمتابعة على مدار الساعة، وأطلقت استمارة إلكترونية لحصر الحالات المتضررة وتسهيل عملية نقلهم إلى أماكن أكثر أمانا".

وأوضح المصدر، أنه "تم نقل عدد من الطلاب والأسر إلى مناطق أكثر أمانا في ولايتي الجزيرة (وسط)، وبورتسودان (شرق)، فيما العمل جار لمعرفة من يحتاج إلى مساعدة".

وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأعلنت الخارجية السعودية في بيان، تنفيذها "عملية إجلاء من السودان شملت 91 سعوديا، و66 أجنبيا من 12 دولة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون".

والسبت، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

ومنذ 15 أبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.