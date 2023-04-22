مجزرة مروعة.. مقتل وإصابة 12 مدنيا بينهم أطفال بقصف حوثي استهدف منزلا غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ثلاثة أشخاص، وأصيب تسعة آخرون بينهم نساء وأطفال، السبت، بقصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على منزل مواطن في مديرية موزع غربي تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي استهدفت ظهر اليوم، منزل المواطن "عبدالباسط الفقيه" في قرية المجش الأعلى عزلة العوشقة بمديرية موزع، بقذيفة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين.



وأوضح أن القتلى هم (نجوى حسان مقبل بجاش، محمد عبدالباسط الفقيه، مريم عبدالباسط الفقيه).



وأشار إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة المخا لتلقي العلاج، لافتا إلى احتمالية ارتفاع أعداد القتلى نظراً للجراح الخطيرة التي لحقت بمعظم المصابين.



وتأتي الحادثة بعد يوم من إصابة مواطن بإصابة بليغة جراء تعرضه لرصاص قناص حوثي في مديرية حيفان جنوبي المحافظة.



ووثقت منظمات محلية ودولية سقوط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب، بجرائم القصف والقنص والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في محافظة تعز.

