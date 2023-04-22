شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطمئن على ابناء الجالية اليمنية في السودان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن ؛

اطمأن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت، على اوضاع الجالية اليمنية في جمهورية السودان الشقيقة.

*واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك الى احاطة هاتفية عن احوال ابناء الجالية المتواجدين في الاراضي السودانية والاجراءات الحكومية المتخذة لتأمينهم على ضوء التطورات التي يشهدها البلد الشقيق*.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمضاعفة الجهود، والمتابعة المستمرة، لضمان امن وسلامة ابناء الجالية اليمنية في السودان، و تقديم كامل الرعاية الممكنة لهم.

*وعرض بن مبارك، جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المنسقة مع السفارة في الخرطوم، لوضع المعالجات والترتيبات اللازمة، لضمان امن الجالية والعمليات التي تمت لنقل عدد من الأسر والطلاب إلى أماكن اكثر أمانا.*

*واشار وزير الخارجية في هذا السياق ايضا الى تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع على مدار الساعة، ودراسة المقترحات وتقديم التوصيات العاجلة والعمل على تنفيذها خدمة لابناء الجالية اليمنية في السودان*