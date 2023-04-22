شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي اليمني يتدخل ويلغي إجازة المصارف والبنوك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *الاخوة مدراء عموم البنوك العاملة في الجمهورية المحترمون*

“عٌيَدٍ مًبًآرکْ وٌکْلَ عٌآمً وٌآنِتٌمً بًخِيَر ”

*الموضوع/اجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ*

استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي اليمني-المركز الرئيسي-عدن وبعد التشاور مع معالي وزير الخدمه المدنية والتأمينات بشان التعديل في اجازة عيد الفطر المبارك المعلن من قبل وزارة الخدمة المدنية بموجب تعميم رقم (6) لسنة 2023م.

وكون الاجازة طويلة وسيكون لها تأثيرات وتداعيات سلبيه على ارتباطات واحتياجات القطاع المصرفي في تعاملاته مع البنوك المراسلة في الخارج اضافة الى الاثار المترتبة على تحصيل الموارد العامة للدولة المتمثلة في تحصيل الايرادات الضريبية والجمركية من المنافذ البرية والبحرية في حالة بقاء البنك المركزي والبنوك المساعدة في حالة اجازه لكل هذه الفترة

وبناء على ما سبق، قرر مجلس ادارة البنك المركزي..، التأكيد ان اجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ للقطاع المصرفي والبنك المركزي تنتهي مساء يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر شوال لعام 1444هـ على ان تعود البنوك لدوامها الرسمي اعتبارا من صباح يوم الاربعاء الموافق السادس من شهر شوال لعام 1444هـ.

وتقبلوا خالص تحياتنا