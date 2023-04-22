شكرا لبحثكم عن خبر توقعات الأرصاد الجوية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقعت الأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، مع تشكل السحب الركامية المزنية، على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة وغرب كل من مأرب والجوف، وإب، تعز، البيضاء والضالع وأرخبيل سقطرى.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية.

وحث سائقي المركبات على أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينية والصخرية ومن الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار أو تشكل الضباب والسحب المنخفضة.