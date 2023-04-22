شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يذكر محافظ العاصمة عدن باعمال كان يجب القيام بها في العيد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال الصحفي احمد كرامة:خبر مؤلم : لملس يطلع على تحضيرات مهرجان ليالي عدن ( أكيد بملايين من الريالات اليمنية كالعادة ) ، ذكروه ومن معه من منتخب الوكلاء والمستشارين والمطبلين .
واضاف: أن زيارة المرضى والمناوبين مدنيين وعسكريين وتقديم الهدايا والمساعدات المالية بأيام الأعياد والمناسبات كان قائم من أيام الانجليز إلى قبل 2015 .
واختتم: وكان يطلق قبل العيد سراح المعسرين من المساجين بعد دفع ما عليهم ، بكلفة المهرجان وغيرها من التفاهات اللي يقوم بها كان قدم مائة ألف ريال كسوة العيد لكل فرد من المكفوفين والمعاقين والايتام
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