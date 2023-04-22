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الأخبار صدق: غراب ابيض في عدن يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارصدق: غراب ابيض في عدن صدق: غراب ابيض في عدن أنباء عدن-مواقع اخبارية السبت 22 أبريل 2023 07:30 صباحاً تمكن مواطنون من اصطياد غراب نادر بعدن وبحسب مواطنون فانه تم اصطياد اغراب ابيض اللون لاول مرة في عدن يعتقد بانه جاء من دولة اخرى. . روابط ذات علاقة صحفي يذكر محافظ العاصمة عدن باعمال كان يجب القيام بها في العيد اغاثة الانتقالي تزور المستشفيات بعدن اسعار الصرف وبيع العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني لن تصدق .. جندي يفقد سلاحه في باص اجرة بعدن المزيد في الأخبار توقعات الأرصاد الجوية خلال الساعات المقبلة توقعت الأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، مع تشكل السحب الركامية المزنية، على سلسلة المرتفعات الجبلية

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