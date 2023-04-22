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صدق: غراب ابيض في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسية 759d8052d4.jpg الأخبار arr.png صدق: غراب ابيض في عدن

صدق: غراب ابيض في عدن

أنباء عدن-مواقع اخبارية السبت 22 أبريل 2023 07:30 صباحاً
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تمكن مواطنون من اصطياد غراب نادر بعدن
وبحسب مواطنون فانه تم اصطياد اغراب ابيض اللون لاول مرة في عدن يعتقد بانه جاء من دولة اخرى.
 
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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