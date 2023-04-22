شكرا لبحثكم عن خبر سلطنة عمان توجه الدعوة " للرئيس " المشاط بحسب الاعلام الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تلقى رئيس ما يسمى بالمجلس اليساسي الأعلى لمليشيات الحوثي، مهدي المشاط، دعوة من دولة إقليمية لزيارة أراضيها باعتباره "رئيسًا لليمن" بحسب وسائل إعلام حوثية.

وقال الإعلام الحوثي، إن رئيس الانقلاب، مهدي المشاط، تلقى دعوة من "نظيره الإيراني" إلى زيارة العاصمة طهران، الذي أعرب عن أمله في إنهاء "الحصار على اليمن وتوقف الحرب".

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه المشاط اليوم، من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمناسبة عيد الفطر. حسب وسائل الأعلام الحوثية.

يذكر أن مليشيات الحوثي، قبلت بتوجيه إيراني، بالوساطة السعودية العمانية مؤخرًا، وأجرت قيادات حوثية بينها المشاط، محادثات مع وفدين، سعودي وعماني الشهر الجاري، في صنعاء، ضمن جهود إقليمية ودولية للدفع بالأطراف اليمنية نحو مفاوضات سلام تصل لتسوية سياسية شاملة.