شكرا لبحثكم عن خبر لجنة تحقيق لكشف هوية منفذي جريمة قتل الباني بشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكل عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة، رئيس اللجنة الأمنية، امس الجمعة، لجنة لتقصي الحقائق لكشف هوية منفذي جريمة قتل عبدالله الباني مدير مكتب الصحة في مديرية بيحان. ونص القرار على تشكل اللجنة، من الأسماء التالية: 1) قائد محور عتق – قائد اللواء 30 مشاة، رئيسًا. 2) مدير عام شرطة المحافظة، عضوًا. 3) مدير عام مديرية بيحان، عضوًا. 4) مدير جهاز الأمن السياسي، عضوًا. 5) رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، عضوًا. وكلف اللجنة بالانتقال الفوري إلى مديرية بيحان لمباشرة التحقيق في حادثة مقتل مدير مكتب الصحة في المديرية، وكشف هوية المنفذين وانتماءاتهم والجهات التي يتبعونها ودوافع ارتكاب الجريمة صباح يوم عيد الفطر المبارك. وألزم كافة الجهات العسكرية والمدنية في المديرية بتقديم المعلومات المتاحة ونتائج محاضر جمع الاستدلالات ومعاينة مسرح الجريمة وتسهيل مهام اللجنة، وإنجاز تقرير نتائج التحقيق في 24 ساعة.

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