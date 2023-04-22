معهد أمريكي: الأخبار من اليمن لن تكون جيدة طالما بقي الحوثيين مشكلة أمنية إقليمية 

المنامة - ياسر ابراهيم - قال معهد أمريكي "أن المفاوضات الأخيرة بين السعوديين والحوثيين في العاصمة اليمنية وخطوة بناء الثقة اللاحقة لتبادل الأسرى آثارت الآمال في أن الحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات قد تنتهي".



ووصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، الذي يقود الجهود الدولية للتفاوض على إنهاء الصراع ، اللحظة بأنها أكبر فرصة لإحراز تقدم نحو هذا الجهد. وبالمثل، رحب البيت الأبيض بالتطورات وإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.

ووفق تقرير لمعهد اميريكان انتربرايز «American Enterprise» - ترجمة "يمن شباب نت "- "لكن الاتفاق مع الحوثيين يترك تحديات رئيسية دون معالجة في اليمن مما يمهد الطريق لصراع جديد".

وقالت كاثرين زيمرمان الباحثة الامريكية في شؤون اليمن إن الخلافات بين الشركاء اليمنيين المناهضين للحوثيين أدت إلى إبقاء الجبهة المعارضة منقسمة إلى حد ما وركزت على إدارة الصراعات الداخلية على السلطة. وعززت إيران دعمها للحوثيين خلال الحرب، واختبرت في ساحة المعركة الطائرات بدون طيار التي تستخدمها روسيا الآن في أوكرانيا.

واستبعدت الكاتبة، أن يكون العثور على حل مقبول ومستقر - للنزاع في اليمن ممكنًا في الواقع حتى الآن - فالحرب الأهلية، بين الحوثيين والفصائل الأخرى، هي واحدة من العديد من الصراعات المتداخلة التي تدور رحاها في البلاد.على سبيل المثال، يرغب بعض الجنوبيون في إقامة دولتهم مرة أخرى، ويؤكد الجنوبيون الآخرون ببساطة أنهم يستحقون حصة أكبر من أي أرباح نفطية.

وعلى الرغم من أن الإنتاج بلغ ذروته في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، إلا أن غالبية احتياطيات النفط اليمنية موجودة في ما يعتبر جزءًا من الجنوب.

وبالمثل تعتقد الكتل السياسية أو القبلية الأخرى أنه يجب أن يكون لها المزيد من السلطة على المستوى الوطني أو حتى المحلي. في جوهرها، تدور القضايا التي دامت عقودًا حول تقسيم السلطة والموارد، هذه هي العوامل التي أدت إلى الاضطرابات في اليمن خلال الربيع العربي عام 2011 ثم انقسام البلاد في 2014-2015.

وبحسب المعهد "فإن حل النزاع مع الحوثيين يترك هذه القضايا الأخرى دون معالجة ، مما يمهد الطريق لصراع جديد. كما أن الحوثيين - وترسانة الأسلحة المتوسطة والثقيلة لديهم ، وعلاقتهم بإيران - يظلون أيضًا مشكلة أمنية إقليمية".

وبغض النظر عن عدم الليبرالية الإيديولوجية للحوثيين وما يعنيه ذلك بالنسبة للمجتمع اليمني، فإن الحوثيين يمتلكون الآن صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه يمكن أن تضرب بعمق داخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية هناك).

ولا تدل عمليات الاعتراض المستمرة لشحنات الأسلحة الإيرانية على استمرار تكديس الحوثيين لهذه الأسلحة فحسب، بل تشير أيضًا إلى احتمال أن تكون مخزونات الحوثيين كبيرة. لن يتخلوا عن هذه الترسانة الإيرانية، مما يعني أن الحوثيين أو مدربيهم ومستشاريهم الإيرانيين الموجودين في اليمن، يمكن أن يهاجموا إقليمياً دون سابق إنذار.

وأخيرًا، سعى التركيز الدولي إلى التخفيف من تأثير الصراع الحالي على الأوضاع الإنسانية في اليمن. حتى قبل الحرب، لم تكن التوقعات الإنسانية والاقتصادية لليمن جيدة. قدمت المملكة العربية السعودية حوالي 2 مليار دولار سنويًا إلى اليمن في شكل دعم مباشر للميزانية. الآن، انهار الاقتصاد، والصناعة غير موجودة تقريبًا، مما يعني أن تضخم الشباب، وارتفاع معدلات البطالة، ومعدلات التعليم المنخفضة ستضغط على قدرة اليمن على الصمود بعد الحرب الأهلية.

يبدو أن دول الخليج المجاورة الغنية تفضل الأفضل تعليماً وغير العرب من جنوب آسيا كمصدر للعمالة، مما يجعل من غير المحتمل أن يتمكن الخليج من استيعاب القوى العاملة اليمنية أو قيادة اقتصاد التحويلات.

ودمرت الحرب نظام الرعاية الصحية في اليمن وانتشرت الآن الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها. البلد نفسه تنفد مياهه، ولا تزال تكلفة المياه المعالجة بعيدة المنال، سيحتاج اليمنيون إلى دعم كبير للاستجابة للتحديات العديدة التي يواجهونها.

بينما ترحب العائلات اليمنية بالمحتجزين في منازلهم - وبعضهم محتجز منذ ثماني سنوات - والوعود بالمحادثات المستقبلية في مايو/ أيار، فإن احتمالية السلام يجب ألا تلقي بظلالها على التقييمات لما يخبئه المستقبل القريب وما يبدو أنه لم يعد ممكنًا.

أصبح تهديد الحوثيين لمصالح الولايات المتحدة واستقرار المنطقة حقيقة واقعة الآن لن تتغير صفقة تفاوضية، يجب على المجتمع الدولي والبيت الأبيض الاستمرار في تسهيل ودعم مفاوضات وقف إطلاق النار لأنها تقدم أفضل طريقة للمضي قدمًا اليوم، لكن دعونا نتذكر أن الأخبار من اليمن قد لا تكون جيدة كما تبدو.