مع ترقب مفاوضات جديدة من السعودية.. الحوثيون يعلنون زيارة "المشاط" إلى إيران استجابة لدعوة "رئيسي"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت ميلشيات الحوثي مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس الإيراني دعا رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للجماعة، القيادي الحوثي مهدي المشاط، بزيارة إيران، وأبدى الأخير رغبته بذلك. في ظل ترقب جولة مفاوضات جديدة مع السعودية عقب عيد الفطر.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام الحوثيين، "تلقى المشاط اتصالاً الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، هنأه بحلول عيد الفطر وأعرب عن الأمل في توقف الحرب وعدم التدخل في الشؤون اليمنية".

ودعا الرئيس الإيراني المشاط لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبدى الأخير رغبته بذلك. بحسب قناة المسيرة الحوثية.

وتأتي دعوة الرئيس للقيادي الحوثي المشاط، بعد نحو أسبوع من انتهاء زيارة الوفد السعودي لصنعاء والتي التقى خلالها قيادات ميلشيات الحوثي واستمرت ستة أيام، هدفها الاتفاق على وقف إطلاق النار وصولاً إلى تسوية للحرب في اليمن.

وأعلن الحوثيون عقب مغادرة الوفدين السعودي والعماني، أن النقاشات كانت ايجابية وكشفوا عن جولة جديدة من اللقاءات بعد عيد الفطر، والتي من المتوقع أن تتم مناقشة بقية الملفات التي لم يتم الاتفاق حولها خلال المفاوضات التي بدأت منذ أشهر.

وفي العاشر من مارس الماضي أعلن عن اتفاق سعودي إيراني برعاية الصين، من أجل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما ومن شأن هذا الاتفاق أن ينعكس على الحرب في اليمن وتأمل الحكومة اليمنية أن تتوقف إيران عن دعم ميلشيات الحوثي بالسلاح.