[ مقتل مواطن برصاص مسلحين حوثيين في حاجز تفتيش مُستحدث شمال مدينة إب ]

قُتل مواطن في الثلاثينيات من عمره، ظهر اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، برصاص مسلحين حوثيين في حاجز تفتيش مُستحدث شمالي مدينة إب (وسط اليمن).



وقال مصدر محلي، إن مسلحين حوثيين يعملون في إدارة أمن مديرية المشنة يقودهم نائب المدير المدعو "أبو أحمد الصلاحي"، أطلقوا النار على دراجة نارية أثناء مرورها ظهر اليوم في حاجز تفتيش مستحدث بمنطقة الذهوب، شمال مدينة إب.



وأوضح أن الحادثة تسببت بمقتل مواطن كان يقعد خلف سائق الدراجة النارية ويُدعى (يحيى علي نعمان 38 عاماً)، وقد جرى نقله جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى ناصر العام.



وأضاف أن المسلحين الحوثيين برروا عملية إطلاق النار على الدراجة النارية، لعدم توقف سائقها للتفتيش، في حين أوضح السائق أن لم يكن على علم بوجود الحاجز كما أنه لم ينتبه للمسلحين.



وتشهد مدينة إب منذ مطلع رمضان الفائت، استنفاراً أمنيا مكثفا لمليشيا الحوثي وذلك بعد تظاهرة شعبية طالبت برحيل المليشيا من المحافظة أعقاب تصفية الناشط "حمدي الخولاني" الملقب بالمكحل في أحد سجونها بالمدينة.

