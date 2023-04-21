مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل، الجمعة، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية، جنوبي الحديدة (غربي اليمن).



وقال مصدر حقوقي إن ثلاثة أشخاص بينهم طفل، قتلوا بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في طريق فرعي شرق قرية الكراعمة في منطقة الجاح غرب مديرية بيت الفقيه.



وأوضح أن الضحايا كانوا يستقلون دراجة نارية في طريقهم للتسوق في منطقة الحسينيه.



ومحافظة الحديدة من أكثر المحافظات تلوثا بالألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الأخيرة.



والعام الماضي تسببت الألغام الحوثية بمقتل 134 مدنيا وإصابة 247 آخرين، في محافظة الحديدة، وفقا لتقارير حقوقية ذات صلة.

