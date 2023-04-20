انجي خوري تتحدى سما المصري بإطلالة فاضحة بعد تسريب فيلمها المخل

فنون - كتب امير التهامي - إنجي خوري تخطف جمهور الفنانه سما المصري بعد ان صدمت الفنانة السورية المثيرة للجدل، إنجي خوري، الجمهور، بصورة حديثة وفاضحة لها، بعد ضجة تسريب فيديو مخل منسوب لها.

وظهرت إنجي خوري، في الصورة تستعرض جمالها ومفاتنها بفستان قصير جدا ومفتوح من منطقة الصدر مع أجزاء من نهديها.

وعلقت الفنانة السورية، على الصورة قائلة: "لقد مررنا بكل ما هو سيء حتى أصبح الأمر عادي".

وحظيت الإطلالة بإعجاب أكثر من 79 الف متابعا، وبتداول واسع عبر الحسابات الخاصة للكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد انتشر في وقت سابق مقطع فيديو منسوب لانجي خوري، وهي تمارس الرذيلة، إلا انها خرجت عن صمتها في مقطع آخر تنفي ذلك وبكت قائلة أنها ليست الفتاة التي بالفيديو، وإنما هي فتاة تشبهها.

ولدت انجي خوري بمدينة حلب عام 1995، وأسمها الحقيقي نجوى خليق الله، وديانتها الإسلام وتحمل الجنسية السورية وبرجها الفلكي برج الميزان.

انتقلت الفنانه انجي خوري من سوريا إلى لبنان بعد اندلاع الحرب، وعاشت واستقرت هنالك لسنوات قبل ترحيلها إلى سوريا، ثم غادرت إلى الإمارات.