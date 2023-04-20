وزارة الأوقاف اليمنية تعلن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الخميس، أن يوم غدٍ الجمعة 21 ابريل 2023م هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان لها، "بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها، فقد ثبت لدى الوزارة رؤية الهلال لهذا العام 1444هـ، وبذلك يكون يوم غد (الجمعة الموافق 21/ إبريل/ 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك) لقول النبي الكريم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما)"

وعبرت الوزراة عن أحر التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة، والحكومة ولأبناء شعبنا اليمني والجيش والأمن والمقاومة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

(وكالة سبأ)