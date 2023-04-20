شكرا لبحثكم عن خبر الهلال الأحمر الإماراتي يدشّن توزيع السلل الغذائية في مديريات يافع أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يافع - خاص

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم، توزيع السلل الغذائية في مديريات يافع (رصد، سرار، سبّاح)، محافظة أبين.

وسلّمت الهيئة 2400 سلة غذائية، موزعة على النحو الآتي: 1000 سلة لمديرية رصد، 700 سلة لمديرية سرار، 700 سلة لمديرية سبّاح، سيتم توزيعها عبر القيادات المحلية للمجلس الانتقالي في تلك المديريات.

وأكد قائد الحماية والمرافقة العقيد علي عسكر، أن مشروع السلل الغذائية استهدف كافة مديريات محافظة أبين، بدعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإشراف القائد العام لقوات الحزام الأمني العميد محسن الوالي.

وثمّن عسكر، تعاون القيادات المحلية لانتقالي المديريات في إيصال هذه المساعدات للمحتاجين.

من جانبه أشاد أمين عام المجلس المحلي لمديرية رصد "عادل سبعة"، بالدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات لبلادنا منذ حرب 2015 في كافة المجالات الإغاثية والخدمية والتنموية.

هذا وتمكنت الفرق الميدانية من اختتام مشروع السلل الغذائية خلال شهر رمضان للأسر الأشد فقراً في مختلف مناطق محافظة أبين، بإشراف القيادة العامة لقوات الحزام الأمني وقيادة المجلس الانتقالي في المحافظة.