شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الهولندي يطالب نظيره المصري مساعدة بلاده لحماية رعاياها بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طلبت هولندا التنسيق مع مصر، الخميس، من أجل الإسهام في توفير الحماية لرعاياها في السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الهولندي، فوبكه هويكسترا، لتناول مستجدات الوضع في السودان.

واستعرض شكري خلال الاتصال الجهود التي تبذلها مصر واتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تشجيع الأطراف السودانية على الاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني من خلال تطبيق وقف فوري وسريع لإطلاق النار.

وأعرب الوزير الهولندي عن قلق بلاده العميق من تأثير العمليات العسكرية على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب الموجودين هناك.