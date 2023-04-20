شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الفاجعة.. سيارة تدهس بائع متجول بصنعاء وأخرى تقتله وتفر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض أحد باعة الماء في العاصمة صنعاء إلى الموت بشكل مأساوي، بعدما صدمته إحدى السيارات في شارع عام بأمانة العاصمة صنعاء، قبل أن تدهسه سيارة أخرى ويفر السائقين.

وأطلع يوم الأربعاء على مقطع فيديو، وثقته كاميرا مثبتة على أحد المحلات التجارية في شارع حدة بالقرب من نايس وير، وفيه يظهر سائق سيارة نوع لاند كروزر تويوتا "صالون"، يصطدم ببائع الماء، وبعد لحظات يقوم سائق سيارة أخرى نوع تاكس، بدهس البائع، بسبب تدني الرؤية مع نزول الأمطار.

وقالت مصادر محلية، إن السائقين، تمكنا من الفرار، عقب الحادث، أمس الأول، قبل أن تتمكن شرطة المرور من القبض على أحدهم بعد مراجعة كاميرات المحلات التجارية الموجودة في المنطقة.

من جانبهم، طالب عدد من الناشطين، الباعة بعدم العمل في الشوارع الرئيسية أو الخطوط السريعة، خصوصا في ظل أحوال الطقس المتقلبة، وتوخي الحذر لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

يشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المنهارة في البلاد، دفعت الآلاف من المواطنين للعمل كباعة متجولين في الشوارع لتوفير لقمة عيش لأولادهم رغم المخاطر الكبيرة.

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