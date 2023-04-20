شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. هذه الدول السبع التي اعلنت أن العيد يوم السبت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس. كما أعلنت كذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان.

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