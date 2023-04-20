شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان ترحب بإطلاق سراح المحتجزين في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت الحكومة اليابانية، بإطلاق سراح المحتجزين في اليمن..مثمنة عاليًا الجهود المبذولة من كل الاطراف والدور المهم الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الوصول إلى اطلاق المحتجزين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية في بيان صحفي وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان اليابان تجدد دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرندبيرج من اجل تحقيق السلام ولاستقرار في اليمن".

واضاف" أن حكومة اليابان بالتعاون مع الامم المتحدة والدول المعنية ستواصل العمل الحثيث من اجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وتقديم المساعدة الضرورية والجهود الدبلوماسية".