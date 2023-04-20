وفاة وإصابة 14 مدنيا بحادثة سير في طريق" هيجة العبد" جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد مصدر في مكتب الصحة بمحافظة تعز، اليوم الخميس، بوفاة سبعة أشخاص وإصابة سبعة آخرون، إثر حادث سير في طريق هيجة العبد جنوبي المحافظة.



وقال "تيسير السامعي" نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي بمحافظة تعز، نقلاً عن مصدر طبي في مستشفى خليفة بالتربة، إن المستشفى استقبل سبع وفيات وسبع حالات إصابة، بعضهم حالتهم حرجة، إثر حادث مروري في طريق "هيجة العبد".



وذكرت مصادر محلية، أن حافلة ركاب كانت تقل مسافرين قادمين من عدن إلى تعز لقضاء إجازة العيد، انقلبت في الخط الفرعي وتسبب بالفاجعة.



وطريق هيجة العبد هو الخط الرابط بين تعز وبقية المحافظات المحررة (جنوب وشرق البلاد)، والشريان الوحيد لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى مدينة تعز التي تحاصرها مليشيات الحوثي منذ عام 2015.



وخلال الفترة الممتدة من يناير 2017 إلى يونيو 2022 بلغت عدد الحوادث المرورية في طريق هيجة العبد 81 حادثا مروريا تسببت بوفاة 123 شخصا وإصابة 470 آخرين، وفق تقرير حديث لمنظمة رايتس رادار.



