شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: التاجر الكبوس يتهم الحوثي بالتسبب بمجزرة صنعاء ليلة امس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في أول رد رسمي من التاجر الكابوس، أتهم مليشيا الحوثي وشقيق زعيم العصابة عبدالملك الحوثي، بالوقوف خلف مذبحة باب اليمن التي خلفت مساء الأربعاء في أحدث احصائية طبية، 97 قتيل و322 جريح.

واتهم ضمنياً الشيخ رجل الأعمال خالد الكبوس مدير مجموعة الكبوس الكبرى في اليمن، وزير داخلية الحوثي المدعو عبدالكريم الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي، ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان ابو نشطان بالتسبب بالحادث المأساوي في منطقة باب اليمن.

وقال الشيخ خالد الكابوس، على حسابه الرسمي بموقع تويتر في تدوينة رصدها نافذة اليمن:" قام رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان بتوقيف صرف الزكاة من قبلنا".

واضاف الكابوس:"كما قام وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي بأرسل القوة التي كانت سبب الحادثة".

واهتزت العاصمة المحتلة صنعاء مساء الاربعاء، بمجزرة دموية راح ضحيتها العشرات، جراء تدافع مواطنين تجمعوا داخل مدرسة وسط صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للحصول على مساعدات نقدية يوزعها التاجر الكابوس.